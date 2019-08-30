«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги

В составе хозяев поля голом отметился Брил Эмболо (90-я минута). У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4)
После этой победы «РБ Лейпциг», набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании. «Боруссия» с четырьмя очками занимает седьмое место.
Добавим, что «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.
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