«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги - Советский спорт
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30 августа 2019 23:40Футбол

«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги

Футболисты «РБ Лейпцига» одержали победу над менхенгладбахской «Боруссией» в выездном матче 3-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

В составе хозяев поля голом отметился Брил Эмболо (90-я минута). У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4)

После этой победы «РБ Лейпциг», набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании. «Боруссия» с четырьмя очками занимает седьмое место.

Добавим, что «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.

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