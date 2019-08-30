«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги Футболисты «РБ Лейпцига» одержали победу над менхенгладбахской «Боруссией» в выездном матче 3-го тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

Новости СМИ2 В составе хозяев поля голом отметился Брил Эмболо (90-я минута). У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы «РБ Лейпциг», набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании. «Боруссия» с четырьмя очками занимает седьмое место. Добавим, что «РБ Лейпциг» является соперником «Зенита» по групповому раунду Лиги чемпионов.