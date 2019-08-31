«Атлетик» переиграл на своем поле «Реал Сосьедад» Футболисты «Атлетика» одержали победу над «Реал Сосьедадом» в домашнем матче 3-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

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В составе команды из Бильбао голами отметились Иньяки Уильямс и Рауль Гарсия.

После этой победы «Атлетик» набрал семь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице примеры. «Реал Сосьедад» с четырьмя очками расположился на девятом месте.

В следующем туре «Атлетик» в гостях сыграет против «Мальорки», а «Реал Сосьедад» на своем поле примет мадридский «Атлетико».