Дмитрий Хохлов: Трансферное окно еще не закрыто, естественно, мы ждем форварда Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился своим мнением о выездном матче 8-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:0).

- Не хватило точности в завершении. В конце прибавили, потому что хотели выиграть. Подходы были, моменты, немного не хватило реализации.

Трансферное окно еще не закрыто, естественно, мы ждем форварда. Получится приобрести его или нет – время покажет, - цитирует Хохлова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что этой встречи, «Динамо», набрав девять очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб на своем поле примет «Уфу».