Миодраг Божович: Рассчитывали на большее, надеялись, что сумеем выиграть у «Динамо»

- Рассчитывали на большее, надеялись, что сумеем выиграть. Думаю, игра была интересная. Были моменты у «Динамо» и у нас. Что сказать? Самое главное, что не проиграли, хотя могли, как вы сказали, получить в концовке в свои ворота, - цитирует Божовича пресс-служба московского клуба.
Напомним, что этой встречи, «Динамо», набрав девять очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб на своем поле примет «Уфу».
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