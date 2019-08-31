Миодраг Божович: Рассчитывали на большее, надеялись, что сумеем выиграть у «Динамо» - Советский спорт
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31 августа 2019 01:23Футбол

Миодраг Божович: Рассчитывали на большее, надеялись, что сумеем выиграть у «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился своим мнением о домашнем матче 8-го тура чемпионата России против «Динамо» (0:0).

- Рассчитывали на большее, надеялись, что сумеем выиграть. Думаю, игра была интересная. Были моменты у «Динамо» и у нас. Что сказать? Самое главное, что не проиграли, хотя могли, как вы сказали, получить в концовке в свои ворота, - цитирует Божовича пресс-служба московского клуба.

Напомним, что этой встречи, «Динамо», набрав девять очков, занимает 11-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб на своем поле примет «Уфу».

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