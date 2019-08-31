«Уфа» примет «Оренбург» в восьмом туре РПЛ Начало игры – 11:30 (мск).

«Уфа» сыграет с «Оренбургом» в восьмом туре премьер-лиги.

После семи туров «Уфа» набрала десять очков и занимает десятое место в турнирной таблице. У «Оренбурга» два очка и последнее место.

В двух предыдущих турах «Уфа» одержала две сухие домашние победы: над «Ростовом» (2:0) и «Зенитом» (1:0). «Оренбург» же пока не выиграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

В премьер-лиге «Уфа» и «Оренбург» провели четыре матча, два из которых завершились в пользу «Оренбурга». В прошлом сезоне команда Владимира Федотова победила соперника 1:0 дома и 2:0 в гостях.

Матч «Уфа» – «Оренбург» пройдет 31 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 11:30 (мск).