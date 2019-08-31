Александр Бубнов: С чего бы «Оренбургу» выиграть в Уфе «Уфа» примет «Оренбург» в восьмом туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч восьмого тура премьер-лиги «Уфа» – «Оренбург».

«Оренбург» упустил возможность одержать первую победу в сезоне, дважды подряд принимая дома новичков, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – С чего бы результату улучшиться в гостях в споре с другим потенциальным конкурентом по борьбе за выживание. Прогноз – 2:1».

В двух предыдущих турах «Уфа» одержала две сухие домашние победы: над «Ростовом» (2:0) и «Зенитом» (1:0). «Оренбург» же пока не выиграл ни одного матча в нынешнем сезоне.

Матч «Уфа» – «Оренбург» пройдет 31 августа на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало – 11:30 (мск).