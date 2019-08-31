«Зенит» проведет товарищеский матч с «Сочи» во время международной паузы Игра пройдет на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге.

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«Зенит» и «Сочи» проведут товарищеский матч во время международной паузы. Игра пройдет 8 сентября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стадион был открыт в августе и вмещает три тысячи зрителей.

В воскресенье, 8 сентября, в 14:00 «барсы» проведут товарищеский матч на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге против «Зенита». Стадион «Смена», открывшийся в августе, вмещает три тысячи зрителей.#СочныйФутбол #ЗенитСочи pic.twitter.com/bDkeSo1s2l — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 30, 2019

После семи туров «Зенит» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Сочи» три очка и предпоследнее место.

Отметим, что в межсезонье в «Сочи» перешли семь игроков «Зенита»: защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, полузащитники Андрей Мостовой, Фернандо Нобоа, форварды Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

В заключительном матче перед международной паузой «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» (1 сентября), а «Сочи» – с «Рубином» (31 августа).