«Зенит» проведет товарищеский матч с «Сочи» во время международной паузы

«Зенит» и «Сочи» проведут товарищеский матч во время международной паузы. Игра пройдет 8 сентября на стадионе «Смена» в Санкт-Петербурге. Стадион был открыт в августе и вмещает три тысячи зрителей.
После семи туров «Зенит» набрал 14 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Сочи» три очка и предпоследнее место.
Отметим, что в межсезонье в «Сочи» перешли семь игроков «Зенита»: защитники Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Ибрагим Цаллагов, полузащитники Андрей Мостовой, Фернандо Нобоа, форварды Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.
В заключительном матче перед международной паузой «Зенит» сыграет в гостях со «Спартаком» (1 сентября), а «Сочи» – с «Рубином» (31 августа).
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