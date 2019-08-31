«Рубин» примет «Сочи» в восьмом туре премьер-лиги Начало игры – 14:00.

Загрузка...

«Рубин» сыграет с «Сочи» в восьмом туре премьер-лиги.

После семи туров «Рубин» набрал десять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Сочи» три очка и предпоследнее место. В своих предыдущих матчах «Рубин» проиграл в гостях «Ростову» (1:2), а «Сочи» – «Уралу» (1:3).

Отметим, что за «Сочи» выступают бывшие игроки «Рубина»: вратарь Сослан Джанаев, защитники Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, полузащитник Фернандо Нобоа и форвард Дмитрий Полоз.

Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

Матч «Рубин» – «Сочи» пройдет 31 августа на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 14:00 (мск).