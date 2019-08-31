Александр Бубнов: В матче с «Сочи» «Рубин» впервые выйдет на поле в качестве фаворита «Рубин» примет «Сочи» на стадионе «Центральный» в восьмом туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч восьмого тура премьер-лиги «Рубин» – «Сочи».

«Пожалуй, впервые в этом чемпионате «Рубин» выйдет на поле в качестве всамделишного фаворита, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Команда Шаронова продолжает строиться, но казанцы продвинулись в этом отношении значительно дальше сочинцев. Прогноз – 1:0».

После семи туров «Рубин» набрал десять очков и занимает девятое место в турнирной таблице. У «Сочи» три очка и предпоследнее место.

Матч «Рубин» – «Сочи» пройдет 31 августа на стадионе «Центральный» в Казани. Начало игры – 14:00 (мск).