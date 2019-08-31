ЦСКА заплатит 200 тысяч евро за аренду Лукаса Сантоса Бразилец будет выступать на правах аренды до декабря.

Загрузка...

Стали известны подробности перехода полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса в ЦСКА.

Как сообщает UOL, 20-летний бразилец проведет в ЦСКА четыре месяца на правах аренды, за которую бразильский клуб получит 200 тысяч евро. В зимнюю паузу у армейцев будет право выкупа игрока.

Лукас Сантос выступает на позиции левого полузащитника. В нынешнем сезоне он провел один матч за основную команду «Васко да Гама», 12 августа выйдя на замену за десять минут до конца игры с «Гоясом» (1:0). При этом он редко попадал даже в число запасных игроков. Всего на его счету три матча за клуб. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2022 года.

Напомним, трансферное окно закрывается 2 сентября.