ЦСКА заплатит 200 тысяч евро за аренду Лукаса Сантоса

Стали известны подробности перехода полузащитника «Васко да Гама» Лукаса Сантоса в ЦСКА.
Как сообщает UOL, 20-летний бразилец проведет в ЦСКА четыре месяца на правах аренды, за которую бразильский клуб получит 200 тысяч евро. В зимнюю паузу у армейцев будет право выкупа игрока.
Лукас Сантос выступает на позиции левого полузащитника. В нынешнем сезоне он провел один матч за основную команду «Васко да Гама», 12 августа выйдя на замену за десять минут до конца игры с «Гоясом» (1:0). При этом он редко попадал даже в число запасных игроков. Всего на его счету три матча за клуб. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 2022 года.
Напомним, трансферное окно закрывается 2 сентября.
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