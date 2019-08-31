«Лечче» интересуется Соболевым Форвард забил шесть голов в восьми матчах премьер-лиги.

Загрузка...

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев интересен «Лечче», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, клуб серии A рассматривает 22-летнего Соболева в качестве одного из вариантов усиления атаки. Также клуб претендует на форварда «Сассуоло» Хуму Эль-Бабакара из Сенегала.

Соболев выступает за «Крылья Советов» с 2018 года. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в «Енисее». В восьми турах нового чемпионата на его счету шесть голов и две результативные передачи.

Напомним, «Лечче» вернулся в серию A спустя семь лет. Трансферное окно в Европе закрывается 2 февраля.