Защитник «Арсенала» Монреаль перешел в «Реал Сосьедад» Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Загрузка...

Защитник лондонского «Арсенала» Начо Монреаль вернулся в чемпионат Испании, где он выступал в составе «Малаги».

Сегодня, 31 августа, он стал игроком «Реал Сосьедада», подписав контракт до 2021 года. О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, 33-летний футболист выступал за «пушкарей» с 2013 года. За это время он провел 251 матч, забил 10 голов и выиграл два Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что Монреаль попал в сферу интересов «Барселоны».