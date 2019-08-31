Источник: Представители «Динамо» отказались от бывшего форварда «Ювентуса» - Советский спорт
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31 августа 2019 12:42ФутболГичунцев Артур

Источник: Представители «Динамо» отказались от бывшего форварда «Ювентуса»

Клуб продолжает поиски усиления атаки.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян сообщил о переговорах московского «Динамо» с руководством «Торино» по трансферу итальянского форварда Симоне Дзадзы, который ранее выступал за «Ювентус» и «Валенсию».

«Недавно агенты предложили «Динамо» вариант с Симоне Дзадзой из «Торино». Москвичей он заинтересовал, но отпугнула цена: за итальянского форварда хотят 20 млн евро, не меньше. Повторюсь, есть варианты, и клуб будет вести активные переговоры по форварду до закрытия окна», – приводит слова Арустамяна «Матч ТВ».

За «Торино» 28-летний Дзадза провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Он вернулся в Италию из «Валенсии» за 12 млн евро.

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