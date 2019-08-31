«Локомотив» примет «Ростов» в восьмом туре премьер-лиги Начало игры – 16:30 (мск).

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«Локомотив» сыграет дома с «Ростовом» в матче восьмого тура ФНЛ.

После семи туров соперники набрали по 14 очков и в числе еще трех команд лидирует в чемпионате. По дополнительным показателям «Ростов» занимает третье место, «Локомотив» – четвертое.

В прошлом сезоне команды провели четыре матча: по два в чемпионате и Кубке России. В Москве «Локомотив» победил 2:1 в чемпионате, а игра в Кубке завершилась вничью (2:2). В последний раз «Ростов» побеждал «Локомотив» в гостях (2:0) 26 октября 2015 года.

Матч «Локомотив» – «Ростов» пройдет 31 августа на стадионе «Локомотив». Начало – 16:30 (мск).