Александр Бубнов: «Локомотив» посильнее «Ростова» во всех линиях «Локомотив» примет «Ростов» в восьмом туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч восьмого тура премьер-лиги «Локомотив» – «Ростов».

«Несмотря на равенство в таблице, «Локомотив» посильнее «Ростова» во всех линиях, к тому же играет дома, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Однако решающее значение здесь, вероятно, будет иметь фактор первого гола. Прогноз – 1:0».

Напомним, после семи туров соперники набрали по 14 очков и в числе еще трех команд лидирует в чемпионате. По дополнительным показателям «Ростов» занимает третье место, «Локомотив» – четвертое.

Матч «Локомотив» – «Ростов» пройдет 31 августа на стадионе «Локомотив». Начало – 16:30 (мск).