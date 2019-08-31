«СКА-Хабаровск» победил «Луч» в 11-м туре ФНЛ Голы забили Марущак (в свои ворота) и Кацаев.

«СКА-Хабаровск» одержал победу над «Лучом» в матче 11-го тура ФНЛ на стадионе «Динамо» во Владивостоке.

На 65-й минуте защитник «Луча» Кирилл Марущак отправил мяч в свои ворота, а в компенсированное ко второму тайму время полузащитник Адлан Кацаев реализовал пенальти.

Отметим, что на 50-й минуте за неспортивное поведение были удалены нападающий «Луча» Саид Алиев и капитан «СКА-Хабаровска» Кирилл Суслов.

«СКА-Хабаровск» набрал 18 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Луча» 13 очков и девятое место.

В 12-м туре 7 сентября «Луч» сыграет в гостях с «Мордовией», а «СКА-Хабаровск» примет «Авангард».

ФНЛ

11-й тур

«Луч» (Владивосток) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 0:2 (0:0)

Голы: Марущак, 65, в свои ворота. Кацаев, 90+, с пенальти.

Удаления: Алиев, 50 – Суслов, 50.