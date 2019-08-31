Сычев стал игроком армянского «Пюника» (фото)

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев объявил о возвращении в футбол. Сегодня, 31 августа, он подписал контракт с армянским клубом «Пюник» и будет выступать за новую команду под номером 18.
Отметим, что главным тренером коллектива является российский специалист Александр Тарханов.
Напомним, в прошлом сезоне 35-летний форвард сыграл 14 матчей и забил один гол в ПФЛ в качестве игрока «Казанки» – фарм-клуба «Локомотива», после чего сообщил об уходе из футбола.
Ранее он выступал за московский «Спартак», «Марсель», минское «Динамо» и другие. В его активе 368 матчей на клубном уровне, 107 голов и 42 голевых передачи.
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