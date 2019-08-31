«Локомотив» – «Ростов». Стартовые составы Начало игры – 16:30 (мск).

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Главные тренеры «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин и Валерий Карпин назвали составы на матч команд в восьмом туре премьер-лиги.

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Смолов.

Запасные: Коченков, Медведев, Тугарев, Коломейцев, Мурило, Идову, Живоглядов, Кверквелия, Джорджевич, Эдер, Жоао Марио, Дорофеев.

Боевой состав на #ЛокоРостов, Жоао Марио в запасе 🤘🏻

Стартовый свисток в 16:30. #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/Wzo1CDKB4V — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 31, 2019

«Ростов»: Бабурин, Козлов, Сигурдссон (к), Чистяков, Чернов, Норманн, Саплинов, Попов, Еременко, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Вилюш, Маляров, Хаджикадунич, Прошляков, Байрамян, Ведерников, Зуев, Логашов, Долгов.

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Возвращение Ивелина Попова и вторая подряд игра в основе Саши Саплинова!



К битве с «Локо» готовы 🔥 pic.twitter.com/FVPxV1EtFX — Football Club Rostov (@rostovfc) August 31, 2019

Матч «Локомотив» – «Ростов» пройдет 31 августа на стадионе «Локомотив». Начало – 16:30 (мск).