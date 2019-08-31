«Ахмат» примет «Тамбов» в восьмом туре премьер-лиги Начало игры – 19:00 (мск).

«Ахмат» сыграет дома с «Тамбовом» в матче восьмого тура премьер-лиги.

После семи матчей «Ахмат» набрал семь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У дебютанта премьер-лиги четыре очка и предпоследняя позиция.

При этом у обеих команд продолжаются безвыигрышные серии: у «Ахмата» она составляет три матча, у «Тамбова» – четыре.

В нынешнем сезоне у «Ахмата» два победы дома при одном поражении, «Тамбов» набрал в гостях одно очко в трех матчах.

Отметим, что ранее команды ни разу не встречались.

Матч «Ахмат» – «Тамбов» пройдет 31 августа на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:00 (мск).