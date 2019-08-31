Александр Бубнов: «Ахмату» нужно исправлять ситуацию, а когда это не делать, как не с «Тамбовом» «Ахмат» примет «Тамбов» в восьмом туре премьер-лиги.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч восьмого тура премьер-лиги «Ахмат» – «Тамбов» в Грозном.

«Ахмат» неудачно начал сезон, ситуацию нужно исправлять, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – А когда еще это делать, как не в домашнем матче с дебютантом премьер-лиги? Прогноз – 2:0».

После семи матчей «Ахмат» набрал семь очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. У дебютанта премьер-лиги четыре очка и предпоследняя позиция. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом.

Матч «Ахмат» – «Тамбов» пройдет 31 августа на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало игры – 19:00 (мск).