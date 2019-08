Эль-Ненни стал игроком «Бешикташа» (фото)

Турецкий «Бешикташ» арендовал на один год полузащитника сборной Египта Мохамеда Эль-Ненни.

Отмечается, что хавбек лондонского «Арсенала» будет выступать за новую команду под номером 6.

По слухам, «Бешикташ» будет выплачивать половину его зарплаты. Напомним, в «Арсенале» футболист получает 50 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне АПЛ 27-летний полузащитник провел 8 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

I am very excited to be joining Turkish giants Besiktas and I look forward to achieving our targets in the Super Lig and Europe. 🦅



To my dear Arsenal fans and team mates ,i wish all the success for the season and be sure that i will be following the teams progress from Istanbul pic.twitter.com/DXl0SdEAW2