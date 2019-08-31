Эль-Ненни стал игроком «Бешикташа» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

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Турецкий «Бешикташ» арендовал на один год полузащитника сборной Египта Мохамеда Эль-Ненни.

Отмечается, что хавбек лондонского «Арсенала» будет выступать за новую команду под номером 6.

По слухам, «Бешикташ» будет выплачивать половину его зарплаты. Напомним, в «Арсенале» футболист получает 50 тысяч фунтов в неделю.

В минувшем сезоне АПЛ 27-летний полузащитник провел 8 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.