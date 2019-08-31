«Бавария» разгромила «Манйц», забив шесть мячей

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 6:1. В оставе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар (36-я минута), Давид Алаба (45), Иван Перишич (54), Кингсли Коман (64), Роберт Левандовски (78) и Альфонсо Дэвис. У команды из Манйца точным ударом отличился Жан-Поль Бутьюс (6).

После этой победы «Бавария» набрала семь очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», проиграв все три матча на старте чемпионата, занимает 18-е место.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «РБ Лейпцига», а «Манйц на своем поле встретится с «Герты».