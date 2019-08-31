«Бавария» разгромила «Манйц», забив шесть мячей

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счетом 6:1. В оставе мюнхенского клуба голами отметились Бенжамен Павар (36-я минута), Давид Алаба (45), Иван Перишич (54), Кингсли Коман (64), Роберт Левандовски (78) и Альфонсо Дэвис. У команды из Манйца точным ударом отличился Жан-Поль Бутьюс (6).
После этой победы «Бавария» набрала семь очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц», проиграв все три матча на старте чемпионата, занимает 18-е место.
В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «РБ Лейпцига», а «Манйц на своем поле встретится с «Герты».
Валиева упала, но Тутберидзе все равно выиграла. Новый сезон стартовал Первым этапом юниорского Гран-при открылся мировой сезон-2019/20. После короткой программы лидирует 13-летняя россиянка, но не Камила Валиева, а Майя Хромых. 22.08.2019 21:47 Фигурное катание Тигай Лев «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай «Матрица» и «Витязь» подерутся в Англии «Советский спорт» о большом боксерском вечере, который пройдет в Великобритании. 30.08.2019 22:12 Бокс Усачев Владислав Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никто Первая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. 21.03.2019 20:30 Биатлон Кузина Наталья Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван Туктамышева учит четверной и помогает Лазукину с акселем В преддверии нового сезона подопечные Алексея Мишина показали свои новые программы. 23.08.2019 18:52 Фигурное катание Татьянин Михаил «У меня не было конфликта с Хартли». Пелино – о прощании с «Авангардом» и новом сезоне Тренер «Локомотива» Майк Пелино рассказал «Советскому спорту» о подготовке к новому сезону, а также о причинах ухода из «Авангарда». 28.08.2019 13:00 Хоккей Костяев Иван Шомуродов забил дважды. Видео всех голов 8-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 8-го тура РПЛ. 31.08.2019 18:23 Футбол У СКА появился новый лидер. Уничтожать соперников будет Ткачев Команда из Петербурга в следующем сезоне будет другой. 27.08.2019 15:49 Хоккей Костяев Иван