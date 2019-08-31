Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 августа 2019 18:28Футбол

Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

Футболисты «Байера» не смогли переиграть «Хоффенхайм» в матче 3-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла в Леверкузен на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Байер» набрал семь очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» с четырьмя баллами расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Байер» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Хоффенхайм» на своем поле примет «Фрайбург».

Добавим, что в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» 18 сентября дома сыграет против московского «Локомотива».

Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео) ISU опубликовал календарь турниров по фигурному катанию на следующий сезон
Российское судейство в кризисе. На помощь готов прийти Кавазашвили В последние недели участились сообщения о возможном реформировании российского судейского корпуса. 30.08.2019 08:50 Футбол Борисов Антон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае Сергей Голиков: Наши биатлонисты хотят получать, как Фуркад
Андрей Червиченко: Заменят Кононова? За 15 лет никому не удавалось заглянуть в голову Федуну Экс-президент «Спартака» - о поражении красно-белых от «Браги», новичках и Леониде Федуне. 30.08.2019 18:30 Футбол Волохов Юрий
Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав
Забьет ли Дзюба «Спартаку» и другие интриги 8-го тура РПЛ «Советский спорт» акцентирует внимание на главных событиях предстоящего тура в РПЛ. 30.08.2019 12:00 Футбол
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Обошлось без Португалии. Зато ЦСКА и «Краснодар» ждут в Испании Прошедшая в Монако жеребьевка группового этапа Лиги Европы назвала соперников армейцев и «быков».   30.08.2019 16:32 Футбол Мощенко Захар
Новости
18:30 Футбол СМИ: «Зенит» сможет выкупить Осорио за 9 млн евро
18:29 Футбол «Ростов» в гостях обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу РПЛ
18:28 Футбол Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»
18:20 Футбол «Бавария» разгромила «Манйц», забив шесть мячей
18:11 ММА Александр Усик: Буду болеть за Хабиба, он здравый парень
17:50 Формула-1 Леклер – победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят – 18-й
17:37 ММА Андраде проиграла Вейли в бою за звание чемпионки UFC
17:18 Футбол Неймар сообщил игрокам «Барселоны», что его трансфер сорвался
17:06 Футбол Внучка Семина объявила состав «Локомотива» на матч против «Ростова» (видео)
16:43 Футбол «МЮ» и «Саутгемптон» сыграли вничью в 4-м туре АПЛ
16:30 Футбол Эль-Ненни стал игроком «Бешикташа» (фото)
16:16 Футбол ЦСКА обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка
16:05 Футбол «Сочи» одержал первую победу в РПЛ, разгромив в гостях «Рубин»
15:54 Футбол Александр Бубнов: «Ахмату» нужно исправлять ситуацию, а когда это не делать, как не с «Тамбовом»
15:51 Футбол «Ахмат» примет «Тамбов» в восьмом туре премьер-лиги
15:46 Футбол Гус Тил: Доволен тем, как все начинается в «Спартаке»
15:32 Баскетбол Андрей Воронцевич: Судьи на Кубке мира вообще мертвые. Не знают, как играется в Европе
15:31 Футбол «Локомотив» – «Ростов». Стартовые составы
15:24 Футбол Президент «Оренбурга» Владимир Кияев: Победу в Уфе снимет психологический груз
15:20 Футбол Шамиль Газизов: Это уже все, край. Судьи жесточайше влияют на результат
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика