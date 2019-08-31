Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Байер» сыграл вничью с «Хоффенхаймом»

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Встреча прошла в Леверкузен на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Байер» набрал семь очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Хоффенхайм» с четырьмя баллами расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Байер» в гостях сыграет против дортмундской «Боруссии», а «Хоффенхайм» на своем поле примет «Фрайбург».

Добавим, что в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» 18 сентября дома сыграет против московского «Локомотива».