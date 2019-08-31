«Ростов» в гостях обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу РПЛ - Советский спорт
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31 августа 2019 18:29Футбол

«Ростов» в гостях обыграл «Локомотив» и возглавил турнирную таблицу РПЛ

Футболисты «Локомотива» проиграли «Ростову» в домашнем матче 8-го тура российской премьер-лиги.

В встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе ростовской команды дублем отличился Эльдор Шомуродов (41-я и 58-я минуты). У московского клуба точный удар на счету Антон Миранчука.

Отметим, что на 30-й минуте встречи за железнодорожников дебютировал португальский полузащитник Жоау Мариу, заменивший получившего травму в этой встрече Алексея Миранчука.

После этой победы «Ростов» набрал 17 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата. «Локомотив», потерпев второе поражение в сезоне, с 14 очками занимает третье место.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против «Сочи», а «Ростов» на своем поле встретится с «Ахматом».

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