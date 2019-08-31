Валерий Карпин: Мягко говоря, не очень хорошая игра была в исполнении «Ростова»

- Мы провели достойные замены, перешли на игру в пять защитников, а то, что прижались... Это нас прижали. Но в целом я хочу сказать, что, мягко говоря, не очень хорошая игра была в нашем исполнении, - приводит слова Карпина «РИА Новости».
Напомним, что после этой победы «Ростов» набрав 17 очков и вышел в лидеры российской премьер-лиги. «Локомотив» с 14 очками расположился на третьем месте.
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