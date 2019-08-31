Валерий Карпин: Мягко говоря, не очень хорошая игра была в исполнении «Ростова» - Советский спорт
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31 августа 2019 19:26Футбол

Валерий Карпин: Мягко говоря, не очень хорошая игра была в исполнении «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выездного матча 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

- Мы провели достойные замены, перешли на игру в пять защитников, а то, что прижались... Это нас прижали. Но в целом я хочу сказать, что, мягко говоря, не очень хорошая игра была в нашем исполнении, - приводит слова Карпина «РИА Новости».

Напомним, что после этой победы «Ростов» набрав 17 очков и вышел в лидеры российской премьер-лиги. «Локомотив» с 14 очками расположился на третьем месте.

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