Валерий Карпин: Мягко говоря, не очень хорошая игра была в исполнении «Ростова» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выездного матча 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

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- Мы провели достойные замены, перешли на игру в пять защитников, а то, что прижались... Это нас прижали. Но в целом я хочу сказать, что, мягко говоря, не очень хорошая игра была в нашем исполнении, - приводит слова Карпина «РИА Новости».

Напомним, что после этой победы «Ростов» набрав 17 очков и вышел в лидеры российской премьер-лиги. «Локомотив» с 14 очками расположился на третьем месте.