«Тамбов» в компенсированное время матча упустил победу над «Ахматом» Футболисты «Тамбова» сыграли вничью с «Ахматом» в выездном матче 8-го тура российской премьер-лиги.

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Встреча прошла в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:1. В составе тамбовского клуба голом отметился Максим Осипенко (5-я минута). У грозненской команды отличился Бернард Бериша (90+2).

После этой победы «Тамбов» набрал пять очков и поднялся на 15-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат», имея в активе восемь очков, расположился на 12-м месте.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Ростова», а «Тамбов» на своем поле примет ЦСКА.