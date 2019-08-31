«Унион Берлин» переиграл «Боруссию» Д, одержав свою первую в истории победу в бундеслиге

Встреча прошла в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» и завершилась со счетом 3:1. В составе берлинской команды дублем отметился Мариус Бюльтер (22-я и 50-я минуты), еще один гол на свой счет записал Себастьян Андерссон (81). У дортмундского клуба точным ударом отличился Пако Алькасер (25).

Отметим, что «Унион Берлин», по итогам прошлого сезона впервые пробившийся в высший дивизион чемпионата Германии, одержал первую в своей клубной истории победу в бундеслиге.

Добавим, что после этой встречи берлинский клуб набрал четыре очка и поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Боруссия», имея в активе шесть очков, расположилась на пятом месте.

В следующем туре «Унион Берлин» дома сыграет против «Вердера», а дортмундская команда на своем поле встретится с «Байером».