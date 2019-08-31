Алексей Миранчук получил мышечную травму В матче восьмого тура чемпионата России с «Ростовом» Алексей Миранчук получил травму задней поверхности бедра.

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Как сообщает пресс-служба железнодорожников, точный срок восстановления станет известен после углубленного обследования.

Отмечается, что в ближайшие дни Миранчук будет проходить курс физиотерапии в медицинском центре клуба.

Напомним, что «Локомотив» уступил «Ростову» со счетом 1:2.