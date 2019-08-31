«Риу Аве» одержал волевую победу над «Спортингом», трижды забив с пенальти - Советский спорт
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31 августа 2019 23:07Футбол

«Риу Аве» одержал волевую победу над «Спортингом», трижды забив с пенальти

Футболисты «Спортинга» проиграли «Риу Аве» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Португалии.

Встреча прошла в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счетом 3:2 в пользу команды гостей. У «Спортинга» голами отметились Бруну Фернандеш (20-я минута) и Луис Феллипе (53). В составе команды из Вила-ду-Конде отличились Филипе Аугусто (6, 90+1) и Ронан Херонимо (86). Отметим, что все три мяча гости забили с 11-метровой отметки.

Добавим, что на 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник лиссабонского клуба Себастьян Коатес.

После этой игры «Риу Аве» набрал шесть очков и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Спортинг» с семью очками расположился на третьем месте.

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