«Галатасарай» официально объявил о переговорах по трансферу Фалькао «Галатасарай» официально объявил о начале переговоров с «Монако» по переходу колумбийского нападающего Радамеля Фалькао.

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«Начались официальные переговоры с Фалькао и клубом «Монако» о переходе нападающего в наш клуб», - говорится в сообщении пресс-службы «Галатасарая», опубликованном в Twitter турецкого клуба.

Ранее 33-летний колумбийский форвард заявил, что не получив предложения от руководства «Монако» по продлению контракту, вынужден изучать предложения от других команд, отметив при этом, что среди них есть хорошие возможности для продолжения карьеры.

Отметим, что в услугах Фалькао ранее был заинтересован «Порту», за который нападающий выступал с 2009 по 2011 годы.

Добавим, что в прошлом сезоне Фалькао провел за «Монако» 33 матча в лиге 1, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт колумбийца с монегасками рассчитан до лета 2020 года, а стоимость оценивается порталом transfermarkt в 10 миллионов евро.