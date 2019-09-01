Экс-защитник «Зенита» продолжит карьеру в Азербайджане

В азербайджанский клуб футболист перешел из БАТЭ, за который выступал с весны 2019 года.
Также в карьере 23-летнего игрока были «Зенит», «Амкар», «Орхус», петербургское «Динамо», «Балтика» и «Урал».
Трансферная стоимость Ходжаниязова оценивается в 300 тысяч евро.
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