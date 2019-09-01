Экс-защитник «Зенита» продолжит карьеру в Азербайджане - Советский спорт
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01 сентября 2019 10:15ФутболКоноплев Александр

Экс-защитник «Зенита» продолжит карьеру в Азербайджане

Transfermarkt сообщил о переходе российского защитника Джамалдина Ходжаниязова.

В азербайджанский клуб футболист перешел из БАТЭ, за который выступал с весны 2019 года.

Также в карьере 23-летнего игрока были «Зенит», «Амкар», «Орхус», петербургское «Динамо», «Балтика» и «Урал».

Трансферная стоимость Ходжаниязова оценивается в 300 тысяч евро.

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