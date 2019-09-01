«Милан» намерен приобрести Тайсона Атакующий полузащитник «Шахтера» Тайсон может перейти в «Милан», утверждает Globo Esporte.

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Дончане отклонили первое предложение по футболисту, но итальянцы готовы улучшить условия.

Ранее сорвался переход Тайсона в «Рому», так как римский клуб отказался платить за бразильца сумму его отступных – 30 миллионов евро.

Хавбек выступает за «Шахтер» с 2013 года. На его счету 44 мяча в 242 играх во всех турнирах.