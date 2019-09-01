«Манчестер Юнайтед» нашел в Хорватии замену Де Хеа В январе 2020 года «Манчестер Юнайтед» продаст голкипера Давида Де Хеа в «ПСЖ», если сможет подписать вратаря загребского «Динамо» Доминика Ливаковича, утверждает The Sun.

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24-летний Ливакович провел на высшем уровне 202 матча, не пропустив в 74 из них. Он – участник чемпионата мира-2018, на котором сборная Хорватии завоевала серебряные медали.

В свою очередь парижане следят за голкипером «Манчестер Сити» Кейлора Наваса и вратарем «Севильи» Серхио Рико.