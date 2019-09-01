Потенциальный новичок ЦСКА Лукас Сантос попрощался с одноклубниками

Футболист близок к переходу в ЦСКА. Он подписался на страничку московского клуба в инстаграме.
«Слава богу! Спасибо, „Васко“! Спасибо семье, спасибо моей девушке, спасибо всем моим друзьям и людям, пожелавшим мне удачи! Увидимся позже! Я люблю „Васко“», – написал бразилец.
20-летний футболист выступает на позиции левого полузащитника. В нынешнем сезоне он провел один матч в чемпионате Бразилии.
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