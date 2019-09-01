Мирзов не сыграет с «Зенитом» - Советский спорт
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01 сентября 2019 12:03ФутболКоноплев Александр

Мирзов не сыграет с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов не сыграет в матче восьмого тура чемпионата России против «Зенита».

Футболист пропустил утреннюю тренировку клуба, сообщает официальный сайт красно-белых.

О сроках возвращения и характере травмы российского хавбека будет сообщено позже.

Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в Москве 1 сентября. Начало – в 19.00.

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