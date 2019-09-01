Мирзов не сыграет с «Зенитом» Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов не сыграет в матче восьмого тура чемпионата России против «Зенита».

Новости СМИ2 Футболист пропустил утреннюю тренировку клуба, сообщает официальный сайт красно-белых. О сроках возвращения и характере травмы российского хавбека будет сообщено позже. Матч «Спартак» – «Зенит» состоится в Москве 1 сентября. Начало – в 19.00.