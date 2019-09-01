Алекс Крал подписался на инстаграм «Спартака» Полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал стал подписчиком официальной страницы «Спартака» в инстаграме.

21-летний футболист может перейти в московский клуб за 12 миллионов евро. Его зарплата вырастет в восемь раз.

Отметим, что «Славия» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, когда как «Спартак» не смог пробиться в Лигу Европы.