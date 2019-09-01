«Урал» – «Краснодар». Составы команд Матч «Урал» – «Краснодар» пройдет в Екатеринбурге. Игра начнется в 14:00 по часам Москвы или в 16:00 по местному времени.

Загрузка... Названы составы «Урала» и «Краснодара» на матч восьмого тура российской премьер-лиги. «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Димитров, Бавин, Бикфалви, Бумаль, Августиняк, Панюков. Запасные: Баклов, Мамин, Насыров, Фидлер, Магомадов, Егорычев, Эль-Кабир, Шаболин, Кухарчик, Погребняк, Ильин, Юсупов. «Краснодар»: Сафонов, Петров, Скопинцев, Рамирес, Спаич, Фьолусон, Камболов, Ольссон, Вилена, Ари, Вандерсон. Запасные: Крицюк, Грицаенко, Стоцкий, Уткин, Кайо, Намли, Игнатьев, Берг. Матч «Урал» – «Краснодар» пройдет в Екатеринбурге. Игра начнется в 14:00 по часам Москвы или в 16:00 по местному времени.