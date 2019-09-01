«Спартак» объявил о переходе Крала - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 сентября 2019 13:33ФутболКоноплев Александр

«Спартак» объявил о переходе Крала

Московский «Спартак» объявил о трансфере полузащитника пражской «Славии» Алекса Крала.

Футболист подписал с российским клубом долгосрочный контракт.

Крал – воспитанник «Славии», но профессиональную карьеру он начал в «Теплице». За пражан он провел 29 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Крал привлекался в молодежные сборные Чехии разных возрастов, а весной 2019 дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Бразилии.

Крал – пятый чех в «Спартаке» после Алеша Урбанека, Мартина Йиранека, Радослава Ковача и Марека Сухи.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Услугина не планирует возобновлять карьеру после рождения ребенка Александр Логинов: Мы нашли понимание с СБР по контракту Дмитрий Васильев: Думаю, Логинов будет выступать в любом случае
Борис Майоров: «Спартак» со Знарком станет лучше 1 сентября стартует чемпионат КХЛ. В преддверии матча за Кубок открытия двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1960-х Борис Майоров ответил на актуальные вопросы. 30.08.2019 10:00 Хоккей Домрачев Владислав
23 килограмма и 10 литров: каким теперь будет главный трофей молодежки МХЛ представила новый Кубок Харламова 30.08.2019 14:13 Хоккей Кузютина Елена
Сезон откроет Валиева – новая претендентка на олимпийское золото от Тутберидзе Сегодня в Куршевеле стартует первый этап юниорского Гран-при, где Россию будет представлять Камила Валиева, наша 13-летняя кандидатка в чемпионки Пекина-2022. 22.08.2019 09:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Чемпион СССР: То, что юниорки делают сейчас, через несколько лет уйдет из их арсенала 13-летняя ученица Тутберидзе исполнила четверной тулуп в чистом виде (видео) ISU опубликовал календарь турниров по фигурному катанию на следующий сезон
Петербург не помешает ЦСКА взять второй Кубок. Прогнозы на сезон КХЛ Московские армейцы сделают все, чтобы завоевать второй подряд Кубок Гагарина. У них для этого есть неплохие шансы. 28.08.2019 15:00 Хоккей Костяев Иван
Старт настоящего фаворита. Медведев разгромил соперника в первом матче в Нью-Йорке Чемпион «Мастерса» в Цинциннати, пятая ракетка мира Даниил Медведев уверенно вышел во второй круг US Open. 26.08.2019 23:04 Теннис Мысин Николай
Первая – на вылет. Касаткина уже покинула US Open Лучшая теннисистка России в рейтинге WTA – 42-я ракетка планеты Дарья Касаткина – не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США. В понедельник она уступила британке Джоанне Конте – 1:6, 6:4, 2:6. 26.08.2019 22:02 Теннис Мысин Николай
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миром Новостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. 16.07.2019 15:00 Фигурное катание Чикирис Олег
Рейтинг тяжеловесов ММА: Харитонов приблизился к топ-10, Минаков поднялся на две позиции Более 20 российских бойцов на данный момент входят в топ-100 лучших тяжеловесов ММА. 27.08.2019 13:05 ММА Ващенко Сергей
Без огонька. Ломаченко и Поветкин легко расправились с британцами Украинец Василий Ломаченко и россиянин Александр Поветкин одержали победы в Великобритании над местными боксерами. 01.09.2019 02:03 Бокс Усачев Владислав
Новости
13:49 Футбол «Динамо» не смогло подписать Габбьядини
13:33 Футбол «Спартак» объявил о переходе Крала
13:26 Баскетбол Турция и Доминикана одержали победы на Кубке мира
13:16 Футбол Защитник «Подольчанки» умерла на 24-м году жизни
12:59 Баскетбол Новая Зеландия уступила бразильцам на Кубке мира
12:35 Футбол «Урал» – «Краснодар». Составы команд
12:24 Баскетбол Австралия обыграла Канаду на Кубке мира
12:08 Футбол Алекс Крал подписался на инстаграм «Спартака»
12:03 Футбол Мирзов не сыграет с «Зенитом»
11:31 Футбол Потенциальный новичок ЦСКА Лукас Сантос попрощался с одноклубниками
11:09 Футбол «Манчестер Юнайтед» нашел в Хорватии замену Де Хеа
10:56 Футбол Шкртел спустя 22 дня ушел из «Аталанты». Он считает себя неготовым к серии А
10:44 Футбол «Милан» намерен приобрести Тайсона
10:15 Футбол Экс-защитник «Зенита» продолжит карьеру в Азербайджане
10:02 Футбол «Урал» победил «Краснодар» в молодежном первенстве
09:45 Футбол AS назвал сэйв Чернова лучшим за десятилетие (видео)
09:30 Футбол Джо Коул: Думаю, Лэмпард очень доволен жеребьевкой Лиги чемпионов
09:09 Футбол «Реал» ведет переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара
08:51 Футбол Кульчий – и. о. главного тренера «Гомеля»
08:40 Футбол Берише за гол «Тамбову» подарили автомобиль
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика