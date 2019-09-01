«Спартак» объявил о переходе Крала Московский «Спартак» объявил о трансфере полузащитника пражской «Славии» Алекса Крала.

Футболист подписал с российским клубом долгосрочный контракт.

Крал – воспитанник «Славии», но профессиональную карьеру он начал в «Теплице». За пражан он провел 29 матчей, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Крал привлекался в молодежные сборные Чехии разных возрастов, а весной 2019 дебютировал за национальную команду в товарищеском матче против Бразилии.

Крал – пятый чех в «Спартаке» после Алеша Урбанека, Мартина Йиранека, Радослава Ковача и Марека Сухи.