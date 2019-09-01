Томас Цорн: Больше приобретений в текущий заявочный период не будет Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн сообщил, что клуб завершил летнюю трансферную кампанию.

Летом 2019 года красно-белые подписали Гуса Тила, Алекса Крала, Джордана Ларссона, Резиуана Мирзова, Эсекьеля Понсе и Андре Шюррле.

– Хочу также отметить, что в связи с перестройкой команды трансферная кампания лета-2019 получилась беспрецедентной по инвестициям, что в свою очередь стало возможно благодаря решению Леонида Арнольдович выделить необходимый для этого бюджет. Покупка Крала как раз завершила этот процесс, больше приобретений в текущий заявочный период не будет, – цитирует Цорна телеграм-канал «Спартака».

Всего клуб потратил 42 миллиона евро.