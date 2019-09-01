Хильемарк перешел в «Динамо» «Дженоа» объявила о переходе Оскара Хильемарка в «Динамо».

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Ранее сообщалось, что за шведа, чей контракт с генуэзцами истекал в 2020 году, москвичи заплатят 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне на счету хавбека один мяч и две голевых передачи в 18 матчах за клуб.

Хильмарк – участник Евро-2016 и ЧМ-2018.