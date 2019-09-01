«Арсенал» – ЦСКА. Гогуа попал в стартовый состав армейцев Матч пройдет в Туле. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Загрузка...

Названы составы «Арсенала» и ЦСКА на матч восьмого тура российской премьер-лиги. Отметим, что во встрече с первых минут сыграет новичок ЦСКА Седрик Гогуа.

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, Э. Кангва, Аджоев, К. Кангва.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.

Матч пройдет в Туле. Начало – в 16:30 по московскому времени.