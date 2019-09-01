«Арсенал» – ЦСКА. Гогуа попал в стартовый состав армейцев

Названы составы «Арсенала» и ЦСКА на матч восьмого тура российской премьер-лиги. Отметим, что во встрече с первых минут сыграет новичок ЦСКА Седрик Гогуа.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Бауэр, Берхамов, Пантелеев, Банда, Э. Кангва, Аджоев, К. Кангва.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Ахметов, Кучаев, Обляков, Бийол, Влашич, Чалов.
Запасные: Помазун, Тороп, Карпов, Шарлия, Тикнизян, Бистрович, Марадишвили, Нисимура.
Матч пройдет в Туле. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Раздевалка готова, и команда уже в пути #АрсеналЦСКА pic.twitter.com/QpQ279MUMg— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 1, 2019