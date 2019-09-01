«Урал» – «Краснодар». Хозяева сравняли счет «Урал» – «Краснодар» – 2:2.

В матче восьмого тура российской премьер-лиги «Урал» – «Краснодар» забит четвертый мяч.

Его автором на 69-й минуте стал полузащитник гостей Отман Эль-Кабир, для которого этот мяч стал восьмым в чемпионатах России.

Пока счет равный – 2:2.