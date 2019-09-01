«Урал» – «Краснодар». Хозяева сравняли счет - Советский спорт
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01 сентября 2019 15:32ФутболКоноплев Александр

«Урал» – «Краснодар». Хозяева сравняли счет

«Урал» – «Краснодар» – 2:2.

В матче восьмого тура российской премьер-лиги «Урал» – «Краснодар» забит четвертый мяч.

Его автором на 69-й минуте стал полузащитник гостей Отман Эль-Кабир, для которого этот мяч стал восьмым в чемпионатах России.

Пока счет равный – 2:2.

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