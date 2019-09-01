Защитник «Бенфики» проходит медосмотр в «Крыльях» Защитник Виталий Лысцов близок к переходу в «Крылья Советов», сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Загрузка...

«Лысцов проходит медосмотр. После этого, если все будет в порядке, подпишет контракт», – цитирует менеджера «Чемпионат».

24-летний Лысцов – воспитанник «Локомотива». С 2015 года он принадлежит «Бенфике», за которую до сих пор не сыграл ни одного матча.