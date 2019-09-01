Защитник «Бенфики» проходит медосмотр в «Крыльях»

«Лысцов проходит медосмотр. После этого, если все будет в порядке, подпишет контракт», – цитирует менеджера «Чемпионат».
24-летний Лысцов – воспитанник «Локомотива». С 2015 года он принадлежит «Бенфике», за которую до сих пор не сыграл ни одного матча.
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