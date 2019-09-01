«Марибор» сделал предложение Шишкину, но получил отказ Экс-защитник сборной России Роман Шишкин, выступающий ныне за «Торпедо», получил предложение от «Марибора».

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Словенцы предлагали футболисту более выгодные финансовые условия, но получили отказ. Как отмечает «Чемпионат», Шишкин желает выйти с автозаводцами в премьер-лигу.

Напомним, что летом 2019 года Шишкин расторгнул контракт с «Краснодаром».