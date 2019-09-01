Николай Валуев: Желаю победы чемпиону России в матче со «Спартаком - Советский спорт
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01 сентября 2019 16:47Футбол

Николай Валуев: Желаю победы чемпиону России в матче со «Спартаком

Бывший чемпион мира в тяжелом весе, депутат Госдумы Николай Валуев пожелал победы «Зениту» в выездном матче 8-го тура российской премьер-лиги со «Спартаком».

«Желаю победы чемпиону России по футболу в матче со «Спартаком». Вперед, «Зенит»!» — написал Валуев в своем Twitter.

Напомним, что встреча состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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