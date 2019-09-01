Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч со «Страсбуром» Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился со стартовым составом на выездной матч 4-го тура чемпионата Франции против «Страсбура».

Загрузка... Отметим, что российский полузащитник Александр Головин начнет встречу с первых минут. «Монако»: Лекомт, Туре, Марипан, Глик, Бадьяшиль, Диаш, Головин, Силва, Мартинс, Бен-Йеддер, Слимани. Добавим, что игра состоится в воскресенье, 1 сентября, на стадионе «Стад де ла Мено» и начнется в 18:00 по московскому времени.