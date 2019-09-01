Гол Гогуа принес ЦСКА волевую победу над «Арсеналом» Футболисты ЦСКА переиграли «Арсенал» в выездном матче 8-го тура чемпионата России.

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Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счетом 2:1 в пользу московского клуба. У тульской команды голом отметился Даниил Лесовой. В составе армейцев голами отметились Ильзат Ахметов и Седрик Гогуа, для которого этот гол стал первым за армейцев в дебютной игре.

После этой игры ЦСКА набрал 16 очков и поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с 13 очками расположился на седьмом месте.

В следующем туре армейцы на выезде сыграют против «Тамбова», а тульская команда в гостях встретится с «Зенитом».

Чемпионат России

8-й тур

«Арсенал» - ЦСКА – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Лесовой (10), 1:1 – Ахметов (17), 1:2 – Гогуа (74).

«Арсенал»: Левашов, Альварес, Григалава, Комбаров, Беляев, Ткачев (Бауэр, 58), Горбатенко, Лесовой, Чаушич (Банда, 89), Ломовицкий (Кангва, 75), Луценко.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Гогуа, Фернандес, Кучаев, Ахметов (Марадишвили, 89), Бийол (Нисимура, 44), Обляков (Бистрович, 76), Влашич, Чалов.

Предупреждения: Чаушич (38), Обляков (48), Ломовицкий (73).