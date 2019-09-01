Олег Романцев - о матче «Спартака» с «Зенитом»: Порвем козлов - Советский спорт
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01 сентября 2019 18:58Футбол

Олег Романцев - о матче «Спартака» с «Зенитом»: Порвем козлов

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Порвем козлов», - цитирует Романцева «РИА Новости».

Ранее стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 1 сентября, в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 (мск).

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