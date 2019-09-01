«Спартак»: У Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов не попал в заявку на сегодняшний матч против «Зенита» из-за травмы.

«После проведенного медицинского обследования у Мирзова диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата.

Точные сроки восстановления будут определены по итогам стартового физиотерапевтического лечения через 7-10 дней», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что хавбек получил повреждение в ответной встрече раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги» (1:2).

Добавим, что в эти минуты на стадионе «Открытие Арена» в Москве проходит матч 8-го тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом». Идет первый тайм встречи – счет равный – 0:0.