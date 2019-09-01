Игорь Черевченко: Пропустили глупые голы На пресс-конференции после матча «Арсенал» - ЦСКА (1:2) главный тренер хозяев Игорь Черевченко назвал пропущенные «Арсеналом» мячи глупыми.

- Можно сказать, что «Арсенал» проиграл игру за счёт проигранных единоборств?

- Можно сказать и так, но я скажу, что центре поля мы неправильно сыграли, хотя разговаривали, готовились. У нас на данный момент нет чистого опорника, Чаушич играет восьмым номером. Когда у нас был Костадинов, он развязывал руки другим центральным полузащитникам. Что делать, будем выходить из этой ситуации. Плюс у нас появились проблемы на флангах, у Ломовицкого четвертая желтая, Лесовой по контракту не может играть с «Зенитом». Но время есть еще до игры.



- Какие прогнозы по травме Чаушича?

- Доктора сказали, что ситуация двоякая, может пронести, а может затянется травма. Когда соберемся через два дня, картина будет ясна.



- Как в целом прокомментируете матч?

- Забили быстрый гол, развить преимущество не смогли. Пропустили глупый гол, наш игрок не добежал метр с линии штрафной, соперник свободно пробил. Хотя и на эту тему разговаривали перед игрой. Второй год со стандарта, тоже глупо так пропускать, секундная невнимательность. Будет время, посмотрю игру, будем с футболистами разговаривать. И по первому, и по втором голу возникнут проблемы у меня к некоторым игрокам своей команды.



- Достаточно большая группа игроков, Пантелеев и другие, навсегда обосновались на скамейке запасных?

- Нет, шанс у всех будет. Сыграли всего восемь туров, сейчас кубки начнутся. Но на сегодняшнюю игру мы выбрали такой состав.